Nieuwe editie KorfbalTotaal Cup in Lexmond

LEXMOND • Zaterdag 26 augustus wordt het nieuwe korfbalseizoen door LKV Het Bosch ingeluid met de eerste lustrumeditie van de KorfbalTotaal Cup. Dit jaar gaat de wedstrijd met verschillende innovatieve spelregels tussen titelverdediger KZ/Keukensale.com en KCC/CK Kozijnen uit Capelle aan de IJssel.

Vorig jaar versloeg KZ/ Keukensale.com landskampioen Fortuna na een beslissende shoot-out tussen de Oranje-internationals Alwin Out en Mick Snel. KZ komt de Cup verdedigen tegen KCC dat eveneens op het hoogste niveau van Nederland uitkomt .Voorafgaand aan deze landelijke cup spelen de eerste teams van GKV/ Enomics uit Gorinchem en Sporting Delta uit Dordrecht de voorwedstrijd om de Regio Cup. Ook de reserveteams van de vier clubs nemen deel aan het event.

Innovatieve opzet

Hoofdsponsor is sportshop KorfbalTotaal.nl. De KorfbalTotaal Cup kenmerkt zich door haar innovatieve opzet. De teams spelen om prijzengeld in sets. Iedere set van 12,5 minuut zuivere speeltijd is er prijzengeld te winnen. Bij een gelijke stand aan het einde van een set is er een 1-tegen-1 duel tussen twee spelers om de set te beslissen. Het team dat overall wint krijgt daarnaast een bonus. In totaal is er een prijzenpot van 2.000. euro. De teams spelen daarnaast net als in de zaal met schotklok en een live DJ zorgt bij ieder doelpunt voor de sfeer.

De wedstrijd tussen KZ en KCC start om 17.00 uur. De voorwedstrijd tussen GKV enSporting Delta start om 15.30 uur. ´s Middags is er ook een breedtesport-oefenprogramma waaraan ook een aantal andere verenigingen aan meedoen.