Typhoon uit Gorinchem start loopgroep voor beginners

1 uur geleden

GORINCHEM • Atletiek- en triatlonvereniging Typhoon uit Gorinchem start een nieuwe loopgroep voor beginners. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10) zal de eerste training zijn op dinsdagavond 27 juni om 19.00 uur op de atletiekbaan van Typhoon aan de Grote Schelluinsekade 22 in Gorinchem. Elke training zal ongeveer anderhalf uur duren.

Deze loopgroep is onder andere bedoeld voor personen die willen gaan hardlopen en zo een betere conditie willen krijgen.

Omdat dit doel met één training per week niet te realiseren is, krijgen de deelnemers voor de donderdag en het weekend een trainingsopdracht mee. Gestreefd wordt naar een zodanig niveau dat iedereen op zaterdag 28 oktober zonder bezwaar mee kan doen aan Tyhoonloop, over 5 kilometer. Op die datum eindigt dan ook de activiteit van deze loopgroep.

De kosten bedragen 65 euro en daar is het inschrijfgeld voor de Typhoonloop bij inbegrepen. Na deze loop beslist ieder of men wel of niet lid blijft van Typhoon en zich aansluit bij één van de bestaande loopgroepen.

Voor aanmelding en verdere informatie kan men contact opnemen met Erik van den Berg via 06-44341355 of via de site van AV Typhoon: www.avtyphoon.nl.