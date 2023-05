UPDATE - met korte video

Erewedstrijd met een lach en een traan voor ernstig zieke Peter van Horssen

44 minuten geleden

STREEFKERK • Gastheer vv Streefkerk, spelers, PSV-supporters en publiek zorgden op Hemelvaartsdag voor een indrukwekkende erewedstrijd voor de ernstig zieke trainer Peter van Horssen.

De 56-jarige Van Horssen kreeg eerder dit voorjaar de onheilstijding leverkanker en leeft sindsdien van week tot week. ‘We zullen zien hoe lang mijn lichaam het nog volhoudt’, zei Van Horssen deze week in een interview.

Zijn huidige elftal Streefkerk 2 nam het in de erewedstrijd op tegen een combinatie van spelers van Vuren, Ameide, SteDoCo, Unitas en HSSC’61, clubs waar Peter van Horssen trainer is geweest. Zijn zoons Bastiaan en Fabian speelden ook mee.

De opkomst was om kippenvel van te krijgen.



Door een haag van klappende spelers kwam Peter van Horssen, samen met zijn zoons, in een rolstoel het veld op. Langs het veld staken zijn vrienden van PSV en de aanhang van Streefkerk tientallen fakkels af, terwijl ‘Simply the best’ van Tina Turner uit de luidsprekers schalde.

Het zou een middag worden met een lach en een traan, van herinneringen ophalen en nieuwe herinneringen maken.

Moeilijk

Van Horssen zit 41-jaar in het trainersvak en maakte zoals nu blijkt, veel vrienden. Sportpark Streveland liep vol om Van Horssen te bedanken voor wat hij het regionale voetbal heeft gebracht.

Voor Streefkerk-voorzitter Chris de Lange was het geen gemakkelijke middag. ,,Ik ben een soepele prater, maar nu had ik het moeilijk. Peter zit misschien wel in zijn laatste weken van zijn leven en het is bijzonder dat hij op deze wijze afscheid van al zijn voetbalvrienden kan nemen.”

Tot ooit

Van Horssen had al verteld dat dit voor hem de wijze is om afscheid van het leven te nemen. Hij kon nog een keer iedereen in de ogen kijken. Honderden mensen gaven hem een knuffel. Zondag nemen zijn PSV-vrienden in het Philips Stadion afscheid van hem. Van Horssen wordt door de Ambulance Wens geparkeerd voor zijn ‘vakkie T’.

Terugkijkend op een middag Streefkerk: ,,Er zijn meer mensen gekomen dan ik verwacht had. Ik zeg maar tegen iedereen, tot ooit.”

2-2

Het door Peter van Horssen samengestelde gelegenheidsteam kwam tegen zijn Streefkerk 2 een 2-2 gelijkspel overeen. Belangrijk was dat niet, maar voor de regioselectie scoorden Peter van Zanten (HSSC’61 en ex-LRC Leerdam)) en Peters zoon Fabian van Horssen (LRC Leerdam).



Foto: Rick den Besten

