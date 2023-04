• Simply Green in actie in Hoogblokland.

Simply Green tweede, Red Dream achtste tijdens eerste competitiewedstrijd in Wekerom

1 uur geleden

Sport 180 keer gelezen

WEKEROM/REGIO • De eerste nationale competitiewedstrijd van het seizoen heeft Simply Green op koningsdag de tweede plaats opgeleverd. Red Dream eindigde als achtste. Beide tractorpullers komen dit seizoen uit in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO

Door problemen met de sleepwagen werd er vanwege tijdgebrek slechts één run gereden. Laurens den Boer zette met Simply Green een afstand van 105.48 meter neer. Met de Red Dream kwam Laurens van Vuuren tot 92.40 meter. Secret of the Valley reikte tot 107.39 meter en dat was de winnende afstand.

De eerstvolgende wedstrijd is zaterdag 13 mei in Langedijk.