Organisatie Arno Wallaard Memorial onaangenaam verrast door maatregel politie: ‘Veiligheid koers in het geding’

MEERKERK/REGIO • De organisatie van de Arno Wallaard Memorial, de enige wielerklassieker die de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden rijk is, is onaangenaam verrast door een maatregel van de Nationale Politie om C1-opgeleide politieagenten niet meer in te zetten voor de begeleiding van de koers. Ook andere organisaties voelen zich overvallen door deze plotselinge maatregel. “Op deze termijn is het organisatorisch niet mogelijk om binnen veertien dagen een wielerwedstrijd zoals de AWM totaal anders uit te voeren”, meldt de AWM-koersdirectie dinsdag in een perscommuniqué.

‘Het is ronduit teleurstellend dat een hardwerkende organisatie nu met een dergelijke maatregel op deze termijn wordt geconfronteerd’, balen ze bij de AWM.

De KNWU doet een beroep op de politie en politiek om terug te komen op de maatregel. ‘De organisatie van de AWM doet een dringend beroep om de noodkreet van de KNWU ter harte te nemen. Of in ieder geval een gefaseerd invoering van de maatregel te hanteren, zodat koersorganisaties kunnen inspelen op dergelijke grote veranderingen binnen de veiligheidskaders van hun wielerkoers’.

400 vrijwilligers

De Arno Wallaard Memorial is een koers die de laatste tien jaar zonder enige wanklank op het gebied van uitvoering en veiligheid is georganiseerd. De organisatie heeft bijna 400 vrijwilligers, waaronder vele tientallen signaleurs, op de wedstrijddag paraat staan.

Het karakter van wedstrijd ‘Polderkoers’, die sinds kort de status heeft van Cultureel Erfgoed, wordt ontleend aan het wedstrijddecor: de dijken en polders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

De organisatie van de AWM gaat er vooralsnog vanuit dat de klassieker op zaterdag 15 april gewoon kan doorgaan.