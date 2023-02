Volley Meerkerk’95 zet sterke serie voort

MEERKERK • Eerstedivisionist Volley Meerkerk’95 is in 2023 nog ongeslagen. De goede serie werd voortgezet in de derby tegen Next Volley Dordrecht. De Meerkerkse volleybalsters wonnen knap met 1-3 en staan nu zesde in de 1e divisie B.

Ondanks de hogere ranglijstpositie van Next Volley ging het voor Volley Meerkerk’95 van een leien dakje. Er werd soeverein een 0-3 voorsprong genomen: 16-25, 17-25 en 12-25. De volle buit zat er net niet in, want de thuisclub pakte de vierde set met 25-23.

De Meerkerkse mannenploeg kwam afgelopen weekend niet in actie. In de promotieklasse A is Volley Meerkerk’95 na een goede competitiestart inmiddels afgezakt naar de voorlaatste (negende) plaats. De verschillen zijn echter klein, waardoor de Meerkerkse ploeg nog steeds op koers ligt voor handhaving.