Eindelijk weer een overwinning voor Klipperstars heren 1

24 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Het eerste herenteam van Klipperstars heeft afgelopen zaterdag, na drie nederlagen op rij, weer een overwinning geboekt. De ploeg zegevierde met 71-67 over Baros.

Het spelbeeld golfde in het begin van de wedstrijd heen en weer. Zeker aan de kant van Klipperstars gingen de aanvallen niet vanzelf. Er moest hard gewerkt worden om tot scores te komen en het ontbrak ook wat aan zelfvertrouwen door de afgelopen nederlagen.

Het spelbeeld in de tweede periode bleef onveranderd. Baros leunde op één speler die individueel alle duels aanging. Klipperstars moest het hebben van hard werken en zorgen dat het in deze periode aangehaakt bleef bij de Rotterdammers. Ruststand 32-33.

Na rust was het wederom Baros wat weer een gat sloeg. Baros kwam makkelijker tot fatsoenlijke aanvallen en speelde deze vaak goed uit. Ondanks dat Klipperstars moeite had met hun eigen spel te creëren stond het nog steeds maar 7 punten achter.

In het vierde kwart werd het een waar driepunter festijn. De teams bij elkaar wisten er maar liefst 10 driepunters in te gooien, waardoor de wedstrijd eindelijk ontvlamde. Het publiek ging er nog eens achter staan en het werd stuivertje wisselen in de laatste minuten. Met nog 2 minuten op de klok en een 62-62 stand was alles nog mogelijk. Door een vrije worp van Remon Janse en twee scores van Ricardo ’t Hoen kwam de stand op 68-62. Vervolgens maakten Wietse Mennema en Richard van Krimpen de wedstrijd koud vanaf de vrije worpenlijn. Eindstand 71-67

Het was een belangrijke overwinning voor de Jaleco formatie om zicht te houden op de middenmoot/subtop. Volgende week word er naar Breda afgereisd voor de ontmoeting met Barons. De heenwedstrijd resulteerde in een 68-62 overwinning voor de Lekkerlanders.