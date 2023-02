Volley Meerkerk’95 rekent af met hekkensluiter

di 31 jan 2023, 08:30

MEERKERK • De vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 verloor de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Zaandstad nog met 3-1, maar nam zaterdag ondubbelzinnig revanche met een 4-0 zege. Het brengt de Meerkerkse volleybalsters op de zesde plaats van de 1e divisie B.

De geelzwarten wervelden niet, maar hadden het heft wel voortdurend in handen en kwamen niet of nauwelijks in de problemen: 25-21, 25-20, 25-19 en 25-19.

Komende zaterdag speelt Volley Meerkerk’95 in Dordrecht de derby tegen het op de derde plaats staande Next Volley.