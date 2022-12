Succes voor Barbells & Punches uit Arkel bij boksen en het NK Karate

ma 5 dec 2022, 09:10

ARKEL • Na twee intensieve boks weekenden in het Zuid Nederlands Kampioenschap mag Barbells & Punches uit Arkel de balans op maken. Een team van zeven boksers (van jeugd tot elite mannen) hebben zich twee weekenden lang van hun beste kant laten zien.

Barbells & Punches heeft er drie districtskampionen bij. Het gaat om Ahmad Al Rachidat, Mick Heijsteeg en Ahmed Hamdi. Dylan Vos, Jos Spronk en Mouhannad Al Rachidat behaalden zilver en Mohammed Awad heeft, na een geweldige en spannende strijd, nipt verloren in de kwartfinale.

Naast de boksers stonden ook twee karateleden op het NK Karate in Zwolle. Voor beide atleten was het hun eerste Nederlands Kampioenschap en beide wisten te scoren op dit podium. De opdracht was simpel, scoren op het hoogste niveau. Zowel Sander van Herwijnen als Kian de Bruijn wisten punten te pakken in hun wedstrijd, maar verloren helaas van hun sterke tegenstander.

Er is vooral veel ervaring opgedaan, waar trainers en atleten op kunnen voortborduren.