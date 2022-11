‘Lancering’ kost karter Luca van Leer de nationale titel

LEERBROEK • De nationale titel karten mini-junioren 60cc is aan de neus van Luca van Leer voorbij gegaan. De jonge karter uit Leerbroek belandde na de laatste race in het ziekenhuis.

Ondanks veel pech in de eerste race van het NK maakte Luca van Leer op de slotdag nog kans op het kampioenschap. Hij moest hiervoor in alle drie de heats in de top-3 rijden.

De start was uitstekend. Luca kwalificeerde zich als vierde, maar eindigde in de eerste heat als tweede. In de tweede heat werd na een crash in het middenveld de ‘slow-procedure’ in gang gezet. Het hele veld kwam hierdoor weer bij elkaar. De Leerbroeker lag in de laatste ronde op de vierde plaats, maar werd ‘gelanceerd’ doordat zijn concurrent instuurde. Luca kon nog wel verder rijden, maar kwam pas als zevende over de finish. Weg titel...

Ondanks de pijn en teleurstelling wilde Luca van Leer toch graag ook de derde heat rijden. Hierin werd hij elfde, met een negende plek in het dagklassement tot gevolg. De racedag werd afgesloten met een bezoek aan het ziekenhuis, waar hij twee nachten ter observatie moest blijven.

In de NK-eindstand eindigde Luca van Leer als derde.