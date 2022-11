Hardrijders in het voordeel bij primeur wintercompetitie in Giessen-Oudekerk

ma 14 nov 2022, 08:18

Sport Fotoseries 219 keer gelezen

GIESSEN-OUDEKERK • De wintercompetitie van RC Jan van Arckel deed zaterdag voor het eerst Giessen-Oudekerk aan. Het werd een wedstrijd in een oer-Hollands polderlandschap.

De zwoegers leken op de smalle kaaien in het voordeel te zijn, maar uiteindelijk waren het toch vooral de hardrijders die de dienst uitmaakten

A-klasse (Licentiehouders – 41 deelnemers) - Er vormde zich al snel een kopgroep van zes man met Wim de Bruin, Jens van den Dool, Nick Klijn, Ruben Nederveen, Lennart van Houwelingen en Joas Houweling. Opvallende achterblijver was geletruidrager Bart van den Berg, die met zijn crossfiets geen goede keuze had gemaakt.

Naar het einde toe brak de kopgroep in tweeën en er gingen drie man in de slag om de overwinning. In de eindsprint wist Wim de Bruin ternauwernood Lennart van Houwelingen te verslaan en haalde zijn tweede overwinning op rij. Nick Klijn verzette zich tot het einde maar moest genoegen nemen met de derde plaats. Ruben Nederveen is met zijn vierde plaats tot nu toe de regelmatigste en neemt de leiding over in het klassement.

Uitslag A-klasse: 1. Wim de Bruin (Hardinxveld) 2. Lennart van Houwelingen (Hardinxveld) 3. Nick Klijn (Leerdam) 4. Ruben Nederveen (Hardinxveld) 5. Jens van den Dool (Hoogblokland).

Klassement A-klasse: 1. Ruben Nederveen (Hardinxveld) 2. Tim van Lopik (Gorinchem) 3. Bart van den Berg Wijngaarden).

Leiderstrui

B-klasse (Recreanten – 68 deelnemers) - Na de start vormde zich een groep van acht man met Pieter van der Sluijs, Frans Kleijn, Nijs den Besten, Gerben van Stigt, Thomas Loman, Aart Burggraaf, Ruben Heikoop en Manoah de Groot. De rest kwam al snel op grotere achterstand en mocht op eigen tempo genieten van de prachtige omstandigheden.

Van de koplopers wisten vier man een gat te slaan met de rest. Nijs den Besten deed er alles aan zijn leiderstrui te behouden en wisselde een aantal keren de koppositie met Pieter van der Sluijs. In een spannende eindsprint tussen een groepje achterblijvers kwam Pieter van der Sluijs als eerste over de streep met Nijs den Besten, Frans Kleijn en Manoah de Groot daar vlak achter.

Uitslag B-klasse: 1. Pieter van der Sluijs (Werkendam) 2. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf) 3. Frans Kleijn (Nieuw-Lekkerland) 4. Manoah de Groot (Molenaarsgraaf) 5. Thomas Loman (Langerak).

Klassement B-klasse: 1. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf) 2. Pieter van der Sluijs (Werkendam) 3. Gerben van Stigt (Giessen).

B-Masters (Recreanten 45+ - 89 deelnemers) - De eerste drie in het klassement namen meteen vanaf de startlijn voorsprong op de rest. Rien van der Dussen, André Huijzer en Pieter Wonink namen het heft in handen en lieten geen twijfel bestaan over hun bedoelingen. Door een kettingdefect moest Pieter Wonink achtervolgen tot aan de finish.

Opvallende runner-up was Ron Timmer die vanuit de achterhoede naar de vijfde plaats opstoomde. Van der Dussen en Huijzer hielden elkaar in evenwicht tot het einde met Huijzer als winnaar aan de meet.

Uitslag B-Masters: 1. André Huijzer (Hardinxveld) 2. Rien van der Dussen (Arkel) 3. Pieter Wonink (Hoornaar) 4. Ard Rierveld (Gorinchem) 5. Ron Timmer (Schelluinen).

Klassement B-Masters: 1. Rien van der Dussen (Arkel) 2. Pieter Wonink (Hoornaar) 3. André Huijzer (Hardinxveld).

Drie op een rij

C-Dames – 18 deelnemers) - Bij de dames scoorde Dieke van Wilgen onbetwist drie op een rij. Tot heden is ze in de competitie zonder concurrentie de sterkste. Britt van Stigt werd tweede en Jacobien Viveen kwam als nieuwkomer de derde prijs ophalen.

Uitslag C-Dames: 1. Dieke van Wilgen (Arkel) 2. Britt van Stigt (Giessen) 3. Jacobien Viveen (Woudrichem).

Klassement C-Dames: 1. Britt van Stigt (Giessen) 2. Marieke van Leerdam (Arkel) 3. Jiska Verspuij (Noordeloos).

Uitslag D-klasse (Jeugd 13/14 jr – 21 deelnemers)

Jongens: 1. Darian Groeneveld (Rijswijk) 2. Maurice Verhoeven (Kaatsheuvel) 3. Andreas van de Streek (Ottoland).

Meisjes: 1. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk) 2. Annemarie van der Sluijs (Werkendam) 3. Jolien Korf (Leerdam).

Uitslag E-klasse (Jeugd 11/12 jr – 23 deelnemers)

Jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam) 2. Stan Zeelenberg (’s-Gravendeel) 3. Xavier van Geldrop (Rotterdam).

Meisjes: 1. Inke van Houwelingen (Hardinxveld) 2. Mila Prins (Hank) 3. Agnes Koorevaar (Ottoland).

Uitslag F-klasse (Jeugd 9/10 jr – 20 deelnemers)

Jongens: 1. Willem van Wijngaarden (Giessenburg) 2. Jaylani v.d. Wiel (Hardinxveld) 3. Zeb Mesker (Meerkerk).

Meisjes: 1. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel) 2. Marit Elgersma (Waspik) 3. Zoë van Waardenburg (Rhoon).

Uitslag G-klasse (Jeugd 6/8 jr – 30 deelnemers)

Uitslag jongens: 1. Sven Mastenbroek (Rijswijk/NB) 2. Jelte van der Leer (Dongen) 3. Otto Rongen (Tilburg).

Uitslag meisjes: 1. Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers) 2. Anna Knip (Alblasserdam) 3. Keet de Ruijter (Hardinxveld).

Complete uitslagen en klassementen: Wintercompetitie (woohwooh.com)

De volgende wedstrijd is op zaterdag 26 november in Nieuwpoort.