NDV 2 houdt eerste team in toom

do 13 okt 2022, 05:10

Sport 53 keer gelezen

NIEUWLAND • In de ZHZ-damcompetitie speelde NDV 2 verrassend met 4-4 gelijk tegen de Nieuwlandse hoofdmacht.

Jan Alting was Pelle Sterk te slim af, terwijl Albert van den Berg in een regelmatige partij Ko Heikoop klopte. De partijen Arie Haag-Bert Kooij en Wim ‘t Lam-Cees de Jong eindigden in remise.

In de onderlinge competitie versloeg Aart de Gans Jan Willem van Kekem en was Jan van Haarlem te sterk voor Arie de Ruiter.