Jeugd Bleskensgraaf organiseert feest voor jong en oud

BLESKENSGRAAF • Het nieuwe Bleskensgraafse bedrijfje Pepstar verzorgt binnenkort een feest voor dorpsgenoten van alle leeftijden, met alle levensovertuigingen. ‘We willen muziek die niet kwetsend is.’

Het begon met een vraag van Oranjevereniging Oranje Boven aan ondernemer Arie van Genderen (32). Hij vertelt: “Ze vroegen me: hoe kunnen we meer organiseren voor de jeugd en jonge mensen, van 16 tot 35 jaar? Ik heb samen met zes jongeren het bedrijfje Pepstar. We verhuren laser- en geluidsapparatuur en een feesttent. We dachten: het zou leuk zijn om nu zelf iets te organiseren.”

Vrolijke muziek

Pepstar besloot om op vrijdag 31 mei en zaterdagavond 1 juni een programma neer te zetten, in de eigen tent op het Melkwegplein, achter De Spil. “We hebben de dj’s Tom van der Rhee en Stan uitgenodigd. Met hen spreek ik af dat we vrolijke muziek willen, muziek die niet kwetsend is voor mensen met een christelijke levensovertuiging. Een nummer als ‘Kind van de duivel’ moeten ze natuurlijk niet draaien.”

EK-voetbal

Mede-organisator is Aron Hartman (18). “We doen het anders dan grote commerciële partijen. We gaan de tent heel gezellig aankleden. Het moet een dorpse sfeer hebben. We hangen ballonnen, slingers en vlaggen op. Ook willen we met alle bezoekers vast in de stemming komen voor het volgende evenement: de voetbalkantine. Vanaf vrijdag 21 juni staat onze tent namelijk op het voetbalveld. Dan tonen we op een groot scherm het EK-voetbal, als Nederland speelt.”

Alcohol

Speciaal voor Pepstar behaalde Arie het diploma van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH), zodat ze tijdens de evenementen ook alcohol mogen schenken. Hoe lang de voetbalkantine overeind zal staan is nog onbekend. “Als het Nederlands elftal doorgaat, gaan wij ook verder.”

Sing-in

Naast de feest- en voetbalavonden staat er ook twee keer een sing-in op het programma: op de zondagen 2 en 23 juni. Arie: “Dat doen we voor het saamhorigheidsgevoel, we bieden een zo breed mogelijk programma aan. De jongens gaan zelf een gezellig bar timmeren. Verder zorgen we voor bewaking en EHBO’ers.”

Positieve reacties

Arie krijgt al wekenlang vragen over de plannen. “Mensen vragen me: Arie, wat ga je sjouwen? We krijgen veel positieve reacties. Ik heb nog niemand gehoord die het afkeurt. De gemeente vroeg of we het voor volgend jaar ook op de agenda willen zetten. We gaan eerst evalueren, maar ik hoop dat het een ‘ja’ wordt.”

Jeugdige blik

Wanneer vinden ze het feest zelf geslaagd? Arie: “Als zowel Aron het leuk vindt als zijn ouders.” Aron: “Mijn vader zit in de kerkenraad, maar kan ook met een jeugdige blik kijken. Hij zegt: ‘Ik ben ook jong geweest’.” Arie: “Het is niet ons idee dat op de feestavond mensen van 50 à 60 jaar komen, het gaat erom dat ze het niet afkeuren. Je hoort de muziek over het dorp heen gaan. We willen niet dat ouders thuis het nummer ‘Kind van de duivel’ horen.”

Buurtonderzoek

Om een vergunning te kunnen krijgen vroeg de gemeente aan Arie en ‘zijn’ team om aan te tonen dat ze niet teveel overlast zullen veroorzaken. “We hebben afgesproken dat we het op het voetbalveld niet later maken dan 23.15 uur. Verder hebben we bij wijze van test onze geluidsboxen op het veld gezet en een fragment van een eerder WK aangezet. Daar hebben we twintig juichende jongeren bij gezet. Dat was 106 decibel op het veld en 66 decibel in de wijk. Daarmee blijven we binnen de norm.” Lachend: “Ik voelde me meester Frank Visser van de Rijdende Rechter. We deden ook een buurtonderzoek. Omwonenden vonden het acceptabel, de meesten vonden het superleuk.”

Oude foto’s

Tijdens het interview belt Arie nog even met Jan Boele van de Historische Vereniging Binnenwaard. Als hij zijn telefoon neerlegt meldt hij: “Op maandag 24 juni hebben we een vertoning van oude foto’s van het dorp, juist ook voor jonge mensen. Ja, de bar is die avond ook open. En ja, ook mensen van buiten het dorp zijn welkom.”