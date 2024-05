Uitslag online enquête over windturbines in Molenlanden en Gorinchem: ‘Vooral zorgen over gezondheid en aantasting landschap’

ALBLASSERWAARD • Inwoners van de Alblasserwaard maken zich wat betreft de mogelijke windturbines vooral zorgen over de gevaren voor de gezondheid en de aantasting van het landschap en de natuur.

Dat is één van de belangrijkste conclusies van de online enquête over de plaatsing van windturbines in Gorinchem en Molenlanden. Doel van de door de gemeenten uitgezette raadpleging was niet om het draagvlak voor deze molens op de zes zoeklocaties te meten, maar te onderzoeken welke argumenten er leven om ze al dan niet te plaatsen in een zoeklocatie.

Van de 2.520 deelnemers vond volgens de onderzoekers ongeveer 62 procent dat er geen extra windmolens geplaatst moeten worden in Gorinchem en Molenlanden.

Effect op gezondheid

Het beperken van overlast en aantasting van windmolens op de uitzichten en het landschap zijn gemiddeld genomen de belangrijkste waarden voor de deelnemers. Zij noemen vooral argumenten en zorgen over het negatieve effect op de gezondheid en de leefomgeving. Voor velen is dit de belangrijkste waarde waar de gemeenten zich voor moeten inspannen.

Hierna vinden deelnemers het belangrijkst dat windmolens geen overlast veroorzaken voor vogels en vleermuizen, dat cultureel erfgoed niet wordt aangetast en woningbouw niet in de weg wordt gezeten. Zij benoemen met name de unieke kenmerken van de omgeving, zoals het vlakke polderlandschap, het Groene Hart, Kinderdijk en Nieuwpoort.

Schelluinen hecht waarde aan beschermen erfgoed Kinderdijk

In Hoogblokland en Hoornaar worden gemiddeld meer punten ingezet op de optie dat windmolens de bouw van woningen niet in de weg moeten zitten. Inwoners van Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en opvallend genoeg ook Schelluinen geven gemiddeld veel punten aan het beschermen van het cultureel erfgoed Kinderdijk.



• Een artist impression van de impact van de plaatsing van windturbines op de horizon van het Kinderdijkse molengebied.

Overlast voorkomen voor recreanten scoort bovengemiddeld hoog in Nieuwpoort, Langerak, Waal en Schelluinen.

Dat windturbines geld opleveren is relatief onbelangrijk

Deelnemers vinden het relatief onbelangrijk dat windmolens geld opleveren voor inwoners of dat inwoners mede-eigenaar kunnen worden. Meer dan de helft van de deelnemers geeft geen punten aan deze opties.

Zorgen over overlast voor omwonenden worden relatief vaker genoemd bij zoekgebieden dichtbij grote kernen: J, K, L.2, O en S. Bij M wordt dit argument minder vaak genoemd. Een deelnemer die geen windmolens bij locatie K selecteerde: “Er is lintbebouwing dichtbij. Zowel Bleskensgraaf als Wijngaarden hebben direct zicht op de windturbines en het geluid en de slagschaduw ervan.”

En een ander over zoekgebied S: “Te dicht bij bewoond gebied met veel inwoners. Gorinchem Noord bevat duizenden inwoners, de windmolens staan toekomstige woningbouw in de weg. Ook zullen ze een abnormale geluidsoverlast bezorgen voor de bewoners van Gorinchem Noord, wat niet eerlijk is.”

Ver weg van woningen

Een belangrijke voorwaarde die vaak klinkt, is dat de windturbines ver weg van woningen en zoveel mogelijk naast infrastructuur komen. Voor de zoekgebieden in het midden van de Alblasserwaard (K, L en M) noemen deelnemers het vaakst dat windturbines hier het landschap aantasten.

Dat geldt ook voor de negatieve gevolgen voor de natuur. Eén van de deelnemers zegt over K: “De meest onmogelijke locatie. Hier is de hoogste migratie van de vogels en vleermuizensoorten tussen de Natura 2000-gebieden, de Biesbosch, Kinderdijk en Donkse Laagten en het weidevogelgebied ten noorden van Bleskensgraaf.”

Rapportcijfer 6,3



Deelnemers waardeerden de raadpleging gemiddeld met een 6,3. Al stelt één van hen: ‘Hoe goed een raadpleging ook kan zijn, het vertrouwen van de burger wordt niet gewonnen door een raadpleging, maar door wat er met de uitslag wordt gedaan.’

Vooral zoeklocatie S ‘een efficiënte plek’

Er zijn een aantal locaties die deelnemers uitkiezen voor windmolens omdat ze het efficiënte plekken vinden. Dit geldt vooral voor plek S. Het plaatsen van windmolens dichtbij infrastructuur wordt ook genoemd als reden waarom een plek geschikt is.

Dit geldt met name voor S, O en J. Over J zegt één van de deelnemers: “Langs de A15 zijn windturbines goed te realiseren, met weinig omwonenden. Beter dan langs de provincialeweg, waar windmolens het polderlandschap beïnvloeden.”

Grondeigenaren in meerderheid positief

Ook grondeigenaren van de zes zoeklocaties zijn gevraagd hun opvattingen over windenergie te delen. Van de ongeveer 130 aangeschreven grondeigenaren vulden 34 de vragenlijst in. Ook onder hen bestaan verschillende opvattingen en perspectieven. ‘Zij zijn in meerderheid positief over de ontwikkeling van windenergie in de regio’, melden Gorinchem en Molenlanden.

Zij hechten waarde aan het eerlijk delen van de opbrengsten van windturbines. ‘Ook gaven zij aan dat er voldoende rekening moet worden gehouden met omwonenden en dat de overlast zoveel mogelijk moet worden beperkt. Grondeigenaren geven verder aan het belangrijk te vinden dat de ontwikkeling van windenergie niet voor tweespalt in de samenleving zorgt.’

Klik hier voor het complete rapport over de online enquête.

Klik hier voor de enquête onder grondeigenaren.

48%: advies inwoners moet zwaarder wegen dan dat van experts



Bijna de helft (48%) van de deelnemers geeft aan dat het advies van inwoners zwaarder moet wegen dan het advies van experts. Zo’n resultaat is niet eerder vertoond in de 70 raadplegingen die het onderzoeksbureau heeft uitgevoerd in Nederland.



‘Normaliter vindt 20-30% van de deelnemers dat het advies van inwoners zwaarder moet wegen dan het advies van experts. Hoe is dit te verklaren? Het valt op dat deelnemers zeer vaak en uitvoerig ingaan op unieke kenmerken van hun leefomgeving, die volgens hen beschermd moeten worden. Het is voorstelbaar dat veel inwoners vinden dat zij een betere inschatting kunnen maken van de waarde van deze unieke kenmerken dan een expert.’