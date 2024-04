Grondeigenaren van zoeklocatie L2 bij Molenaarsgraaf positief over windturbines

MOLENAARSGRAAF • De grondeigenaren van zoeklocatie L2, nabij het Kraaiebos in Molenaarsgraaf, staan positief tegenover de mogelijke komst van windturbines.

Dat laten ze weten in een brief aan de gemeente Molenlanden. Ze stellen wel voorwaarden aan de komst van vier of vijf grote windturbines in deze zoeklocatie.

Liever windmolens dan zonnepanelen

“We zien liever een paar windmolens in L2 dan een kerncentrale of een groot aantal hectaren zonnepanelen”, aldus de grondeigenaren.

“Wanneer L2 wordt gekozen als locatie, is het voor ons van belang dat dit een keuze voor de lange termijn is en dat er voorlopig geen nieuwe projecten in de planning worden genomen om maatschappelijke rust te geven”, vervolgen de grondeigenaren.

Ruime compensatie

Ze hameren ook op een ruime compensatieregeling en dat er voor omwonenden haalbare participatiemogelijkheden moeten worden gecreëerd.

“We vinden het ook belangrijk dat lokale bedrijven en de lokale gemeenschap zoveel mogelijk worden betrokken bij de investering in het windmolenpark, zodat de opbrengsten ook regionaal ten goede komen. Bovendien moet de geproduceerde stroom worden ingezet om de leveringszekerheid in de regio te verhogen.”

Beslissing respecteren

De grondeigenaren maken ook een kanttekening in hun brief: “Mocht de gehele gemeenschap zich uitspreken tegen plaatsing in L2, dan zullen we dat uiteraard respecteren.”

L2 ligt op Molenaarsgraafs grondgebied, maar bevindt zich relatief dichtbij bij enkele woningen in Wijngaarden. Voor alle zoeklocaties geldt dat de minimale afstand tot woningen 500 meter is. Ook voor die dus. De dichtstbijzijnde woningen in Wijngaarden liggen ten zuidoosten van zoeklocatie L2, waardoor de overlast door slagschaduw gering is.

Gelijktijdig met de brief van de grondeigenaren van zoekgebied L2, kwam een brief binnen bij de gemeente Molenlanden van de Klankbordgroep van Ottoland. Zij hebben hun oren te luisteren gelegd bij de bevolking uit Ottoland en spreken zich nadrukkelijk uit tegen de komst van windmolens in zoekgebied M. Dat is het zoekgebied rondom het Hoge Kruispunt, waar de N214 en de N216 elkaar kruisen, nabij natuurgebied Slingeland.