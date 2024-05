• Familie Resort Molenwaard; eigenaar Michael van Hoorne is bang dat windmolens een bedreiging voor de toekomst ervan zijn.

Van Hoorne Studios kondigt aan schade Familie Resort Molenwaard door windturbines te verhalen op gemeente Molenlanden

33 minuten geleden

Nieuws windmolens 565 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Als Molenlanden besluit om de zoeklocaties voor windturbines dichtbij Familie Resort Molenwaard aan te wijzen, dan legt Van Hoorne Studios uit Molenaarsgraaf de economische gevolgen daarvan voor het vakantiepark en Avonturenboerderij Molenwaard voor honderd procent neer bij de gemeente.

Dat laat eigenaar Michael van Hoorne in een brief aan de gemeenteraad weten. Van Hoorne Studios benadrukte al eerder bang te zijn dat de windturbines een desastreus gevolg zullen hebben voor Familie Resort Molenwaard.

‘Het kan en mag wettelijk gezien niet dat een gemeente ervoor zorgt dat een bedrijf zijn activiteiten niet meer naar behoren kan uitvoeren, zonder daar een compensatie tegenover te plaatsen’, schrijft hij.

‘Wij denken graag mee’

Om in de volgende zin te benadrukken dat hij deze juridische weg liever niet bewandelt. ‘We denken graag mee in een transitie naar duurzame energie.’

‘Maar er is in alle zoekgebieden maar één bedrijf dat echt direct economische gevolgen ervaart van plaatsing. Dat is het Familie Resort Molenwaard en indirect ook Avonturenboerderij Molenwaard. Beide concepten zijn economisch zeer sterk aan elkaar verbonden.’

‘Faillissement zal volgen’

Het bedrijf neemt de dreiging van de komst van de windturbines zeer serieus, zo liet Michael van Hoorne eerder al weten aan de raad. Hij benoemde met name de gevaren voor de gezondheid.

‘Hierdoor zal ons prachtige park niet meer de plek zijn waar mensen rustig en fijn op vakantie gaan. Met als gevolg dat ons park niet meer rendabel is en faillissement zal volgen. (..) U als raad tekent met het instemmen met deze locaties voor het einde van onze onderneming, waar velen van u trots op zijn!’.