Zeven nieuwe woningen aan de Schoolstraat in Nieuwpoort (waarvan zes sociale koopwoningen)

1 uur geleden

NIEUWPOORT • Zes sociale koopwoningen en een woning in het vrije segment. Gisteren is de overeenkomst ondertekend om zeven woningen aan de Schoolstraat in Nieuwpoort te bouwen.

HBC Planontwikkeling is door gemeente Molenlanden gekozen als aannemer. Directeur Jurri-Jan Rijkaart en wethouder Arco Bikker van gemeente Molenlanden ondertekenden de overeenkomst op donderdag 18 april.

Boerderij

Wethouder Arco Bikker: “Aan de noordzijde van de Schoolstraat zijn in 2017 al drie vrijstaande woningen gebouwd. Op deze locatie komen er nu nog zeven woningen bij.”

“Ik ben blij dat we ook een aantal sociale koopwoningen kunnen toevoegen in Nieuwpoort. De woningen vormen straks samen een compact gebouw in de vorm van een boerderij. Het geheel past zo qua omvang en uitstraling goed bij de omgeving en de historische vestiging.”

Planning

In het najaar van 2022 vond een eerste inloopbijeenkomst plaats. De suggesties die toen zijn gedaan, zijn meegenomen in het ontwerp.

Op woensdag 22 mei aanstaande wordt een tweede inloopavond gehouden. De gemeente en aannemer informeren geïnteresseerden dan over de verkoopprocedure en de planning.

Daarnaast wordt de schets voor de inrichting van de ruimte rondom de woningen gepresenteerd en kunnen betrokkenen meedenken over de invulling van de ruimte voor spelen en groen.

De bouw van de woningen start naar verwachting vanaf begin 2025.