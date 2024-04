Moederdag ontbijtactie in het westen van de Alblasserwaard

REGIO • In Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk, Groot-Ammers, Streefkerk Oud-Alblas en Alblasserdam wordt de Moederdag Ontbijtactie weer gehouden.

Via leerlingen van enkele basisscholen, via bestelformulieren die huis-aan-huis worden verspreid en via de speciale bestelsite www.ontbijtactiemoederdag.nl kunnen bewoners van deze dorpen een luxe ontbijt voor moeder én zichzelf bestellen en hiermee tegelijk vier goede doelen steunen.

Een hele organisatie

Het luxe ontbijt voor volwassenen kost 8 euro en het ontbijt met verrassing voor kinderen 4 euro. Ze kunnen tot en met 3 mei worden besteld. Een grote groep vrijwilligers pakt de circa 2000 ontbijtjes in. Bovendien zorgen zij ervoor dat de ontbijtpakketten allemaal zaterdagochtend 11 mei voor 10:00 uur op thuisadressen worden afgeleverd. Een hele organisatie die met veel enthousiasme wordt opgepakt.

Vier goede doelen

De opbrengst van de Moederdag ontbijtactie wordt gedeeld onder vier goede doelen die actief zijn vanuit de regio. Dit betreft de doelen Stichting Christian Refugee Relief, Woord & Daad, Stichting Stéphanos en Actie voor Nicaragua.

Voor meer informatie of iets bestellen: www.ontbijtactiemoederdag.nl.