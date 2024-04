Gemeenten reageren verschillend op nieuws rondom Dierenambulance, Molenlanden ziet het als een ‘interne kwestie’

REGIO • De vijf gemeenten waar de Dierenambulance Vianen en omgeving (DAV) actief is, reageren verschillend op het onlangs verschenen nieuws over pesten en intimidatie op de werkvloer bij de organisatie. Zo gaan de gemeenten Vijfheerenlanden en Hardinxveld-Giessendam in gesprek met het bestuur van de DAV, terwijl de gemeente Molenlanden de kwestie vooral als een interne aangelegenheid ziet.

Naast deze drie gemeenten is de DAV ook actief in Gorinchem en Culemborg. Alle vijf de gemeenten betalen de Dierenambulance jaarlijks een bedrag per inwoner om gebruik te kunnen maken van de diensten van de organisatie, zoals het vervoer en eerste hulp van gewonde dieren, het ophalen van dode dieren en werkzaamheden rondom uitbraken van dierenziektes, zoals de vogelgriep.

Het bedrag dat wordt betaald, varieert per gemeente tussen de 0,20 cent 0,80 cent per inwoner per jaar. In de praktijk komt dit in totaal neer op zo’n 150.000 euro.

Wethouder gaat in gesprek

Een woordvoerder van de gemeente Vijfheerenlanden laat weten dat er een wethouder in gesprek gaat met een afvaardiging van het bestuur de DAV. Jaarlijks zit het gemeentebestuur sowieso twee keer met de Dierenambulance om tafel om de stand van zaken bij de organisatie en de uitgevoerde dienstverlening te bespreken. Tijdens het aankomende gesprek wordt er om een reactie gevraagd op de recente berichtgeving.

Geen invloed op werkzaamheden

De gemeenten laten ieder afzonderlijk weten dat men geen invloed heeft op hoe de Dierenambulance haar werkzaamheden uitvoert. Bovendien zijn er als er puur naar die uitvoering wordt gekeken, geen klachten.

Het maakt dat de gemeente Molenlanden het niet nodig vindt om met de DAV in gesprek te gaan.

‘Er zijn contactuele afspraken over de genoemde taken en dat is het kader voor de gemeente Molenlanden. De aangelegenheid waar in het eerdere artikel in het Kontakt over geschreven wordt achten we een interne kwestie van de organisatie Dierenambulance Vianen en omstreken. De gemeente Molenlanden heeft geen bevoegdheden om daarin te treden’, zo laat men desgevraagd weten.

Nieuwe contracten

De overeenkomst tussen de gemeente Gorinchem en de Dierenambulance loopt dit jaar af en men is in gesprek over een nieuwe overeenkomst. ‘Actuele ontwikkelingen kunnen, naast aanbod, kwaliteit en prijs altijd een rol spelen bij de contractering’, houdt men zich enigszins op de vlakte.

De Dierenambulance zelf liet onlangs via een statement op Facebook al weten intern een gedragscode op te zullen stellen. ‘Er is naar voren gekomen dat bepaalde situaties voor een aantal vrijwilligers niet in lijn waren met de waarden en normen die wij als organisatie nastreven. Wij betreuren de impact die dit heeft gehad op de betrokkenen en nemen de verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkomgeving’, zo viel er te lezen.

‘Verklaring te summier’

Een woordvoerder van de gemeente Hardinxveld-Giessendam laat weten dat de men deze verklaring niet afdoende vindt en verder in gesprek wil met de organisatie. ‘We zijn nog met de dierenambulance in gesprek, omdat we deze verklaring te summier vinden. Ook hebben we contact gezocht met de overige aangesloten gemeenten om de casus te bespreken.’