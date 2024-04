Pitchen, prijzen en problemen: jarige Den Hâneker koestert statafelgesprekken

NOORDELOOS • Den Hâneker bestaat dit jaar dertig jaar en gaf daarom vrijdag ‘een feestje’. Onder het genot van bier en bitterballen kregen boeren, burgers en buitenlui tijdens statafelgesprekken in Noordeloos de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daarbij lag de nadruk op wat jongeren willen.

Daarom waren vooral de lokale jongeren aan het woord. Ze deelden hun gedachten over hun streek; de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Er zijn veel zorgen, dat is duidelijk. Want hoe verwerf je in deze tijden nog een eigen woning?, hoe overleef je de doorgeschoten regelgeving?, waar wordt je begrepen en gehoord?, hoe zal het allemaal verder gaan?

Nadenken over oplossingen

Om deze zorgen en problemen het hoofd te kunnen bieden, was gevraagd vooraf na te denken over een oplossing. Mooie ideeën kwamen naar voren in pitches die gehouden werden. Er werd onder andere een pitch gehouden waarin gepleit werd voor het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijk aan creatieve uitwegen te kunnen werken. Er werden kansen gezien in het dichterbij elkaar brengen van boeren en burgers.

Voor de aanwezige jongeren leek er weinig of geen reden om uit de eigen streek weg te willen trekken. Integendeel. Ze lijken er voor te willen gáán om er te kunnen blijven wonen en werken. De organisatie beoordeelt de ingezonden pitches en ideeën, waarbij de winnaar mag rekenen op een mooie cheque voor een weekend weg met vrienden. Deze prijs wordt mogelijk gemaakt door lokale ondernemers.

Burgemeester en dominee

Er waren niet alleen jongeren die spraken. Ook een burgemeester, een dominee en andere bestuurders waren naar het feest gekomen, niet om zelf hun verhaal te vertellen, maar toch vooral om te luisteren naar wat de jongeren te vertellen hadden.

De insteek van Den Hâneker is om nog meer dergelijke ontmoetingen te hebben: jong en oud, boer en burger, plattelander en stedeling kunnen aan de slag met de oogst van deze avond. “Naar elkaar luisteren en dan samen verder werken aan een mooie toekomst in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Vrijdag is er een goede start gemaakt”, aldus Den Hâneker.