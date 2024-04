Gedecoreerdenmiddag voormalig Liesveld in feesttent in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In de feesttent van Groot-Ammers aan De Boomgaard 1 wordt op donderdag 25 april de gedecoreerdenmiddag gehouden voor alle inwoners van de voormalige gemeente Liesveld met een koninklijke onderscheiding.

Voor het derde jaar op rij organiseren de oranjeverenigingen van Nieuwpoort/Langerak, Streefkerk en Groot-Ammers een gezellig samenzijn voor gedecoreerden en hun partners. In het verleden werd dit georganiseerd door de gemeente. Maar door de fusering is dit destijds gestopt en dat is nu nieuw leven in geblazen.

Het wordt een middag als eerbetoon aan alles wat zij voor de maatschappij hebben betekend. Onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje met iets lekkers kan men gezellig bijkletsen en herinneringen ophalen.