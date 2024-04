Kringloop Giessenlanden viert tienjarig bestaan

ARKEL • Kringloop Giessenlanden, gevestigd aan de Vlietskade 4001 in Arkel, bestaat in april tien jaar. In de week van 20 tot 26 april is de kringloop daarom in een feestelijke outfit gestoken en trakteert de stichting iedere bezoeker en iedere koper.

In de afgelopen jaren is de kringloop in Arkel uitgegroeid tot een druk bezochte winkel die goed bekend staat in de streek. Heel veel gebruikte goederen vonden hun weg naar inwoners van de eigen gemeenten en van daarbuiten. Zo konden mensen met een kleine beurs een huis inrichten en mooi aankleden. Veel spullen werden ook gedeeld met asielzoekers en statushouders en als het hier niet meer kon, ging het vaak nog naar het buitenland.

De kringloop heeft ook een trouwe groep van rond de 50 vrijwilligers, zodat er in die 10 jaar nooit iemand in dienst hoefde te komen. Er kon dus ruim uitgedeeld worden aan goede doelen. Inmiddels is er circa 200.000 euro aan goede doelen overgemaakt.