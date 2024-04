Gemeente gaat optreden tegen illegale bouwwerken aan de Kooiwijk in Oud-Alblas

1 uur geleden

Nieuws 219 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUD-ALBLAS • Gebouwtjes, schuurtjes en verhardingen aan de Kooiwijk die daar zonder omgevingsvergunning zijn gerealiseerd. Er wordt binnenkort tegen opgetreden door de gemeente Molenlanden.

Het gaat om vijftien percelen langs de oorspronkelijke Alblas, nabij Kortland. De gemeente wil de eigenaren van de illegale bouwwerken een dwangsom opleggen van 500 euro per overtreding per week dat de overtreding voortduurt, met een maximum van 5000 euro per overtreding.