Vertraging voor opening opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen in Waal

1 uur geleden

WAAL • De opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Waal gaat anderhalve maand later open dan gepland. Eigenlijk zou de locatie rond deze tijd geopend worden, maar dat is verplaatst naar eind mei.

Er wordt hard gewerkt om de loods en de buitenruimte geschikt te maken voor bewoning, maar dit neemt meer tijd in beslag dan vooraf werd gedacht.

Veel druk op het project

Er zat veel druk op het project, omdat een groep Oekraïense vluchtelingen vanaf die datum geen onderdak meer zou hebben. “Gelukkig kunnen zij nu iets langer op de huidige plek blijven”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden.

Als de opvang gereed is, organiseert de gemeente een inloopmoment voor bewoners van Waal en andere geïnteresseerden. Mensen kunnen dan een kijkje nemen in de opvanglocatie. Hier kan men zien hoe de locatie is ingericht om de vluchtelingen onderdak te bieden. Daarnaast kunnen vragen worden gesteld aan de aanwezige medewerkers.