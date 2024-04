Ruim een op de drie inwoners Molenlanden wil geen asielopvang in de gemeente

MOLENLANDEN • 35 procent van de inwoners van Molenlanden wil absoluut geen asielopvang in de gemeente. Dat blijkt uit een online enquête die onderzoeksbureau Invior in oktober 2023 heeft gehouden in de gemeente.

Daar tegenover staat dat ongeveer een op de drie Molenlanders het prima vindt dat de gemeente Molenlanden een bijdrage levert aan de opvang van asielzoekers of staat hier zelfs volledig achter. Nog eens een derde heeft het liever niet, maar begrijpt de noodzaak.

In de enquête werd ook gevraagd welk uitgangspunt het meest belangrijk is bij de langdurige opvang van asielzoekers in de gemeente. Het aantal asielzoekers per locatie wordt met afstand het vaakst als belangrijkste uitgangspunt benoemd. Ook in de persoonlijke top 3 van belangrijke uitgangspunten wordt dit uitgangspunt vaak genoemd, gevolgd door het type locatie, het aantal locaties en de plaats van de locatie.

Voorkeur voor kleine locaties

Een ruime meerderheid van de Molenlanders geeft de voorkeur aan kleine locaties van rond de 75 asielzoekers, voornamelijk omdat dit beter past bij de kleine dorpen waar Molenlanden uit bestaat.

Molenlanders denken verdeeld over de geschiktheid van de typen locaties (binnen de bebouwde kom (niet industrieterrein), buiten de bebouwde kom en industrieterrein). Buiten de bebouwde kom wordt het vaakst gezien als goede locatie, onder bepaalde voorwaarden. Ruim de helft geeft dit aan.

Een ruime meerderheid geeft er de voorkeur aan dat de langdurige opvanglocatie op dezelfde plek blijft. Slechts een zeer kleine minderheid wil dat deze vaker verplaatst wordt.

Iets minder dan de helft vindt het belangrijk of zelfs heel belangrijk dat asielopvang locaties ook gebruikt kunnen worden voor andere doelgroepen. Oekraïense vluchtelingen worden daarbij net iets vaker genoemd dan de andere doelgroepen (spoedzoekers en starters).

Het uiterlijk van de asielopvang

Over het belang van het uiterlijk van de asielopvang locatie zijn de meningen verdeeld. Vier op de tien vinden dit (heel) belangrijk, terwijl een op de drie dit juist (helemaal) niet belangrijk vindt.

7% van de Molenlanders geeft aan zeker bereid te zijn om vrijwilliger te worden wanneer er in hun omgeving asielzoekers worden opgevangen. De helft geeft aan zeker niet bereid te zijn. Drie op de tien zou het kunnen overwegen (afhankelijk van de voorwaarden).

Er wordt landelijk overigens nog gekeken naar hoe er een eerlijke verdeling over Nederland gemaakt kan worden over het aantal op te vangen asielzoekers. Omdat nu nog onduidelijk is hoe die berekening wordt gemaakt, weten we nog niet precies hoeveel asielzoekers de gemeente Molenlanden op moet vangen. Naar schatting zal dit tussen de 200 en 400 asielzoekers zijn.

In totaal hebben 1203 respondenten aan het onderzoek deelgenomen. De maximale foutmarge bij deze steekproefgrootte bedraagt volgens Invior 2,8%