CDA schrikt van ruim 119.000 euro schadevergoeding na wijziging bestemmingsplan in Langerak

LANGERAK • De gemeente Molenlanden moet een schadevergoeding van ruim 119.000 euro betalen aan een inwoner van Langerak, omdat de gemeente ‘verwijtbaar gehandeld’ heeft toen een bestemmingsplan in 2018 werd gewijzigd voor de bouw van twee woningen. Ook de proceskosten van ruim 9000 euro zijn voor de gemeente. CDA Molenlanden is hiervan geschrokken en heeft het gemeentebestuur vragen gesteld.

De kwestie heeft een lange voorgeschiedenis. De man uit Langerak kreeg in februari 2010 toestemming van de toenmalige gemeente Liesveld om de twee woningen langs de Lekdijk te bouwen. Belangrijk detail: Er werden door de gemeente Liesveld destijds geen maximale maten genoemd van de woningen die gebouwd mochten worden.

De man zette de twee bouwkavels in 2011 te koop voor in totaal 975.000 euro. Het bestemmingsplan zou snel worden aangepast, waarna de bouw zou kunnen starten. Maar dat gebeurde niet. Pas in 2018, toen Liesveld al opgegaan was in de gemeente Molenwaard, was de aanpassing in het bestemmingsplan gereed.

Daarin stond de voorwaarde dat de woningen maximaal een inhoud van 1000 kubieke meter zouden mogen hebben. Daardoor heeft de man de vraagprijs van de kavels naar beneden moeten bijstellen.

De benodigde reductie van de vraagprijs werd volgens de rechtbank veroorzaakt door de gemeente Molenlanden, de ‘opvolger’ van de gemeente Molenwaard. De gemeente Molenlanden werd derhalve veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de man.

Het CDA wil graag weten waar het nu precies is misgegaan. Had de gemeente bij het wijzigen van het bestemmingsplan in 2018 beter naar de brief uit 2010 moeten kijken?

Verder vindt het CDA het vreemd dat de man uit Langerak bij de civiele rechter een procedure is gestart, terwijl het in Nederland alleen mogelijk is om bij de bestuursrechter een procedure te starten wanneer je het niet eens bent met een bestemmingsplanwijziging.

“Is dit argument in de civiele procedure door u ingebracht en door de rechtbank bij de totstandkoming van het vonnis overwogen?”, wil Wout de Jong van CDA Molenlanden weten van het gemeentebestuur.

De Jong: “Met deze vragen wil ik antwoord krijgen op drie zaken: hoe zit het hier met de verantwoordelijkheden; is er een mogelijkheid om hier onderuit te komen en kunnen we vaker dit soort ellende verwachten?”