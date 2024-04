met video en fotoverslag

Rommelmarktseizoen van start: honderden koopjesjagers op markt in Streefkerk

STREEFKERK • Met het aanbreken van de lente komen ook de eerste rommelmarkten op de agenda. Streefkerk heeft traditioneel één van de eerste.

Mede dankzij het heerlijke weer kwamen vele honderden bezoekers af op de kraampjes in het dorp. Ze konden daar een keuze maken uit duizenden tweedehands spullen, een ijsje kopen, een ritje op een paard maken of een buitenkansje scoren bij de verkoop per opbod.