Radioamateurs in actie in Molenaarsgraaf tijdens jaarlijkse nationale molen- en gemalendag

1 uur geleden

Nieuws 158 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENAARSGRAAF • Vanuit de Middelmolen in Molenaarsgraaf zijn radioamateurs op zaterdag 11 mei actief tijdens de jaarlijkse Molen- en Gemalendag.

De Middelmolen in Molenaarsgraaf zet ook dit jaar de deuren open. Normaal is deze poldermolen niet vrij toegankelijk, maar zaterdag 11 mei is iedereen welkom om de molen te bezoeken. De gelegenheid om eens te zien hoe deze molen het waterpeil op de juiste hoogte probeert te houden. Internationaal zetten veel molens hun deuren open.

De radioamateurs van de Veron afdeling Dordrecht zijn die dag in de molen actief van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur en maken verbindingen met andere radioamateurs. Dit doen ze in het kader van een jaarlijks evenement onder de naam ‘Mills on the Air’.

De Middelmolen wordt beheerd door molenstichting Simav. Het bezoekadres is Graafdijk West 57. Meer info is te vinden op de site: www.simav.nl/molens/middelmolen.

De radio zendamateurs van de Veron afdeling Dordrecht komen elke vrijdagavond bijeen in het ijsclubgebouw van Hardinxveld-Giessendam. Meer informatie is te vinden op de site www.pi4vad.nl.