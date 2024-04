Afwijzing voor padelbanen in Groot-Ammers, vereniging werkt aan ‘ontsnappingsclausule’

1 uur geleden

Nieuws 385 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • Een plan voor de aanleg van twee padelbanen in Groot-Ammers, is onlangs afgewezen door Rijkswaterstaat. Maar tennisvereniging T.C. ’73 laat het er niet bij zitten en onderzoekt mogelijkheden om het toch voor elkaar te krijgen.

De vereniging, gelegen op het buitendijkse terrein naast het zwembad, is al sinds 2011 bezig met de uitbreiding. Eerst was het de bedoeling om aan de westzijde van het complex een vijfde tennisbaan aan te leggen. Maar toen padel enkele jaren terug populair werd, kwam de vraag vanuit de leden om geen extra tennisbaan te realiseren, maar twee padelbanen.

Nieuwe aanvraag

Een nieuwe vergunningaanvraag volgde, gecombineerd met de nodige onderzoeken, vooral voor wat betreft geluidsoverlast. Er werd door enkele omwonenden, die aan de andere kant van de dijk wonen, bezwaar aangetekend vanwege geluidsoverlast.

“Maar uiteindelijk is het onderwerp van de geluidsoverlast geen reden geweest voor de afwijzing van het plan”, vertelt voorzitter Elise den Engelsman van T.C. ’73. “Rijkswaterstaat heeft er een stokje voor gestoken, omdat zij van mening zijn dat er in de uiterwaarde niet gebouwd mag worden, tenzij het echt niet anders kan. Daar is bij ons natuurlijk geen sprake van en daarom is geen vergunning verleend.”

Twee opties onderzoeken

De vereniging is teleurgesteld. “Maar we hebben nog een ontsnappingsclausule”, vervolgt de voorzitter. “De afgewezen vergunning heeft namelijk betrekking op een permanente verandering van ons terrein, maar mogelijk krijgen we wel toestemming voor tijdelijke padelbanen. Er zijn mobiele banen die je tijdelijk ergens kunt neerzetten en er zijn ook padelbanen die je kunt inklappen.”

Dat zijn twee opties die de vereniging nu gaat onderzoeken. Elise: “We hebben de vraag voor eventuele toestemming van tijdelijke padelbanen al neergelegd bij Rijkswaterstaat en verdiepen ons nu in de vraag of deze banen geschikt zouden kunnen zijn voor de vereniging, of ze stil genoeg zijn en voldoen aan alle richtlijnen.”