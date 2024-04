Open Boerderijdag bij Van Dijk De Bruin in Giessenburg

GIESSENBURG • De 17e editie van de Campina Open Boerderijdagen vindt plaats op vrijdag 10 en maandag 20 mei. Op deze dagen openen 70 melkveebedrijven verspreid door heel Nederland hun erf voor publiek. In deze regio doet maatschap Van Dijk De Bruin uit Giessenburg mee. Zij stellen hun boerderij open op 10 mei.

Tijdens leuke en leerzame activiteiten op en rond de boerderij kan jong en oud het boerenleven van dichtbij ervaren. Op de Open Boerderijdagen is er voor bezoekers van alles te doen en te leren. Iedereen is welkom en toegang is gratis.

Voor de adressen van de boerenbedrijven en op welke dag ze meedoen, zie www.campina.nl/boerderijdagen.