Informatie- en inspraakavond over windturbines voor inwoners Giessenburg en Noordeloos

NOORDELOOS • Dorpsoverleg Giessenburg en Dorpsberaad Noordeloos houden donderdag 18 april voor de inwoners van de twee dorpen een informatie- en inspraakavond over de mogelijke plaatsing van windturbines.

Met name zoekgebied M, dat dicht bij Giessenburg en Noordeloos ligt, krijgt deze avond speciale aandacht.

Tijdens de bijeenkomst zullen de betrokken wethouder, vertegenwoordigers van de gemeente en van de Regionale Energiestrategie (RES) een toelichting geven op de discussie en het proces.

Vragen en opmerkingen

Er is ruimte voor vragen en opmerkingen vanuit de aanwezigen.

De avond is in het Noorderhuis te Noordeloos. De inloop is vanaf 19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur.