Twee keer volle zaal bij toneelstuk CPJ Centrum in Meerkerk

1 uur geleden

MEERKERK • Dorpshuis De Linde in Meerkerk zat vrijdag- en zaterdagavond helemaal vol voor de toneeluitvoering van CPJ Centrum.

De toneelspelers van de CPJ brachten het stuk k ‘Alle kokosnoten en bosjesmannen bij elkaar’ op de planken. De spelers waren Arjan Harteveld, Cees van den Toren, Esther Wink, Neline Bos, Sera Campolattano, Tanja de Groot en Wouter Wolsheimer.

Er zijn nog twee uitvoeringen: op vrijdag 5 april in Het Dorpshuis in Ottoland en zaterdag 6 april Het Bruisend Hart in Hoornaar. Aanvang 20.00 uur. Entree 8 euro (tot 12 jaar 5 euro). Deuren open om 19.30 uur. Info: www.cpjcentrum.nl.