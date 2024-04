Nominatie Musical Award voor Rapunzel De Musical van Van Hoorne uit Molenaarsgraaf

vr 5 apr 2024, 12:23

MOLENAARSGRAAF • Na een spannende eerste stemronde heeft Rapunzel De Musical van Van Hoorne Studios uit Molenaarsgraaf veel stemmen gehad van het publiek. Daarmee is de musical genomineerd voor de Musical Award ‘Eventim Publieksprijs Beste Familiemusical’.

Dit is de derde opeenvolgende keer dat een productie van Van Hoorne Studios bij de laatste drie kanshebbers zit voor de Musical Award. In voorgaande jaren wist Van Hoorne Studios deze award te winnen, eerst met Belle en het Beest De Musical in 2022, gevolgd door Assepoester De Musical in 2023.

Dit jaar is de concurrentie stevig. Naast Rapunzel zijn ook Pietje Bell en de bende van de zwarte hand van REP Entertainment en de Drie Biggetjes de Musical van Studio 100 genomineerd. Tijdens een tweede stemronde tijdens de live-uitzending van het Musical Award Gala zal er opnieuw gestemd kunnen worden op deze drie musicals.

Op deze avond zal ook direct de winnaar bekend worden gemaakt. Stemmen is dan mogelijk door te bellen en sms’en. De stemmen uit de eerste stemronde verdwijnen hiermee niet, de stemmen uit ronde 1 en 2 samen bepalen wie de winnaar van de Musical Award wordt.

Het Musical Awards Gala 2024 wordt live vanuit het AFAS Theater in Leusden woensdag 24 april om 20.30 uur op NPO 1.