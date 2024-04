Royal IHC uit Kinderdijk mag meebouwen aan innovatief baggerschip voor Amerikaans leger

vr 5 apr 2024, 10:52

KINDERDIJK • IHC Kinderdijk heeft samen met de Eastern Shipbuilding Group (ESG) een contract ondertekend voor de bouw van een geavanceerde middelgrote hopperzuiger voor het United States Army Corps of Engineers (USACE), een onderdeel van het Amerikaanse leger.

Royal IHC en ESG hebben al eerder samengewerkt en slaan nu de handen ineen voor de bouw van een sterk geautomatiseerde, state-of-the-art medium-class sleephopperzuiger van bijna honderd meter lang.

Ready Reserve Fleet

De nieuwe sleephopperzuiger wordt straks toegevoegd aan de USACE’s Ready Reserve Fleet en speelt een cruciale rol in de navigatiemissie van het legeronderdeel en hun zorg voor veilige, betrouwbare, effectieve en milieuvriendelijke transportsystemen over water. Die zijn voor Amerika van vitaal belang voor de nationale veiligheid, handel en recreatie.

Het ontwerp is een van de meest geavanceerde configuraties die Royal IHC ooit heeft ontwikkeld

Efficiënt ontwerp

“De hopperzuiger is ontworpen om te voldoen aan de operationele eisen van USACE en deze te overtreffen. Het ontwerp is een van de meest geavanceerde configuraties die Royal IHC ooit heeft ontwikkeld”, aldus Leo van Ingen, Area Sales Director bij Royal IHC.

Royal IHC’s bekende bolvormige boegontwerp vormt de basis voor een relatief hoge maximale hoppercapaciteit van 4600 kubieke meter, gezien de maximale eisen die aan de scheepsafmetingen worden gesteld. In combinatie met een optimaal baggerrendement resulteert dit in een aanzienlijke brandstofbesparing.

De hopper kan in minder dan 45 minuten volledig worden geladen met medium fijn zand. Het beschikbare baggerpompvermogen, in combinatie met de nieuwste hoogrendement baggerpompen, halveert bijna de gewenste lostijd.

Hoog niveau van automatisering

Leo van Ingen: “Een ander bijzonder kenmerk van deze hopperzuiger is de hoge mate van automatisering aan boord. Bijvoorbeeld het Integrated Forward-Looking Sonar System, Dynamic Positioning en Dynamic Tracking, in nauwe samenwerking met de Dredging Assist mogelijkheden. Dit concept adviseert en assisteert de dredge master bij de beste baggertechnieken en verbetert de algehele efficiëntie door verschillende baggerautomatiseringssystemen te integreren.”

“Bovendien kan de nieuwe sleephopperzuiger van USACE met het ECO-pakket tot 15 procent energiezuiniger laden, waardoor het brandstofverbruik en de impact op het milieu afnemen.”

Dredging Assist: uniek hulpsysteem

Uniek aan deze sleephopperzuiger is het gebruik van Dredging Assist voor het uitvoeren van baggertaken. Dit systeem zorgt voor het zakken en heffen van de zuigbuizen, het lossen van de gebaggerde grond via de bodemdeuren, het activeren van de benodigde baggerpompen en jetpompen, rekening houdend met de gewenste klepconfiguratie, hulpapparatuur en automatische regelaars. Al deze taken kunnen volledig autonoom worden uitgevoerd in zogenaamde een human-in-the-loop verantwoordelijkheid. Dat betekent: met goedkeuring van de baggermeester.

De samenwerking tussen USACE, Eastern Shipbuilding Group en Royal IHC vertegenwoordigt volgens beide bedrijven het beste van twee werelden. “ESG is de meest ervaren bouwer van hoogwaardige TSHD’s in de VS en Royal IHC brengt een geavanceerd ontwerp op maat met state-of-the-art baggerapparatuur, een hoge mate van automatisering en milieubewustzijn. De middelgrote hopperzuiger is een bewijs van innovatie in de maritieme industrie.”