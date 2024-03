Samen investeren en eigenaar worden van Zonnepark Betuwelijn in Hardinxveld-Giessendam

REGIO • Inwoners en bedrijven van Hardinxveld-Giessendam, Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Wijngaarden of de Drechtsteden kunnen investeren in Zonnepark Betuwelijn. Er zijn informatieavonden op 4,9 en 10 april.

Door te investeren in de ontwikkelfase kan men mede-eigenaar worden van zonnepark Betuwelijn in Hardinxveld-Giessendam.

De informatieavonden zijn op donderdag 4 april en dinsdag 9 april in zalencentrum De Parel aan de Talmaweg 9 in Hardinxveld-Giessendam. En op woensdag 10 april in De Buitenwacht aan de Bosboom Toussaintstraat 67 in Dordrecht. Het programma begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur. Vooraf aanmelden is prettig voor de organisatie. Aanmelden kan door een mail te sturen naar zonneparken@drechtseenergie.nl.

Energiecoöperatie Drechtse Energie is een coöperatieve vereniging die wil zorgen voor meer duurzame energie in de regio Drechtsteden. In Hardinxveld-Giessendam werken we samen met het bedrijf Novar en grondeigenaren familie de Wit aan de ontwikkeling van zonnepark Betuwelijn. De locatie ligt langs het spoor van de Betuwelijn. Het park zal jaarlijks 4000 huishoudens van groene stroom voorzien, waarmee de regio een belangrijke stap zet om te verduurzamen. Voor meer informatie en vrijblijvende aanmelding als belangstellende: https://drechtseenergie.nl/zonneparken/.