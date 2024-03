Maatregelen om sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond aan te pakken uitgesteld

VIJFHEERENLANDEN • De maatregelen om het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond aan te pakken worden met enkele weken uitgesteld. Eigenlijk zouden vanaf 27 maart op diverse plekken inrijverboden gelden tussen 15:00 uur en 19:00 uur.

Wethouder Joop van Montfoort legt uit waarom dit is uitgesteld. “Inwoners hadden de mogelijkheid om bewaar te maken tegen de maatregelen. Er is een commissie die de bezwaren verzamelt en afhandelt en nadat men dit heeft gedaan geven zij een advies aan het college. Op basis hiervan zouden er nog aanpassingen in de voorgenomen maatregelen kunnen plaatsvinden.”

Commissie heeft langer nodig

Hij vervolgt: “Die commissie heeft echter langer nodig om alle bezwaren te behandelen en dus een advies te kunnen geven. Een van de mensen die bezwaar heeft gemaakt heeft ons verzocht om te wachten tot de commissie klaar is. Technisch gezien hadden we hier geen gehoor aan hoeven geven en ‘gewoon’ op 27 maart kunnen starten, maar dat doen we niet. We vinden het namelijk belangrijk dat er goed naar de argumenten van onze inwoners wordt geluisterd.”

De prognose is nu dat de maatregelen halverwege april alsnog ingaan.

25.000 ontheffingen aangevraagd

Volgens Van Montfoort verloopt het verdere voorbereidingsproces goed. Inmiddels hebben ruim 25.000 mensen een ontheffing aangevraagd. Die ontheffing zorgt ervoor dat inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden en/of mensen die regelmatig het gebied bezoeken geen last hebben van de inrijverboden.