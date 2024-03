GGD maakt zich zorgen over dalende vaccinatiegraad en uitbraken infectieziekten in regio Zuid-Holland Zuid

ma 18 mrt 2024, 17:03

REGIO • De GGD Zuid-Holland Zuid (GGD ZHZ) en Jong JGZ maken zich ernstig zorgen over de dalende vaccinatiegraad en de toenemende uitbraken van verschillende infectieziekten zoals mazelen.

Volgens recente rapporten nemen steeds minder kinderen deel aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Hierdoor daalt de groepsimmuniteit, waardoor het risico op uitbraken van ziekten toeneemt.

Afgelopen donderdag werd bekend dat er in Eindhoven en omgeving een mazelenuitbraak is. Bij mazelen is een vaccinatiegraad boven de 95% nodig. De vaccinatiegraad van zuigelingen op tweejarige leeftijd van BMR (Bof, Mazelen en Rodehond) in regio Zuid-Holland Zuid is 86% (cijfers 2023). De vaccinatiegraad verschilt per gemeente. De GGD ZHZ en Jong JGZ waarschuwen dat deze situatie de kans op ernstige ziekten vergroot, waarbij kinderen zelfs kunnen overlijden.

Mazelen

Mazelen is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan. Het wordt veroorzaakt door het gelijknamige virus. Typische klachten van mazelen zijn hoge koorts en rode vlekjes op het gezicht en het lichaam. Je kunt mazelen krijgen via de lucht, door hoesten en niezen. Je kunt mazelen oplopen als je geen mazelen gehad hebt of niet tegen mazelen bent ingeënt.

Oproep vaccinatie

Mazelen kan voorkomen worden door vaccinatie. In Nederland krijgen kinderen sinds 1976 een gratis vaccinatie tegen mazelen aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Het mazelenvaccin zit verwerkt in het BMR (Bof, Mazelen en rodehond)-vaccin dat ook beschermt tegen bof en rodehond.

GGD ZHZ en Jong JGZ adviseren ouders om hun kinderen en zichzelf (als zij geen mazelen hebben gehad en niet tegen mazelen zijn ingeënt) te beschermen tegen deze voorkombare ziekten door vaccinatie.

Vaccinatie tot 18 jaar

Tot de leeftijd van 18 jaar kun je gratis een afspraak maken bij Jong JGZ via contact@jongjgz.nl of door te bellen naar 088-5664549 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur).

Een afspraak voor vaccinatie tegen mazelen voor de leeftijd vanaf 18 jaar kan, op eigen kosten, gemaakt worden bij de GGD ZHZ via telefoonnummer 078-7708500 (maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur). De kosten voor vaccinatie voor volwassenen bedragen circa 60 euro.

De GGD ZHZ en Jong JGZ dringen er bij alle burgers op aan om verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming van henzelf en anderen door tijdig te vaccineren tegen infectieziekten.