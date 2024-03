Fiets- en voetveer De Overkant start vaarseizoen op vrijdag 29 maart

ma 18 mrt 2024, 12:06

AMEIDE/LOPIK • De eerste afvaart van het seizoen 2024 van het fiets- en voetveer tussen Ameide en Lopik zal plaatsvinden op vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag.

De veerdienst vaart vervolgens gedurende de maand april hoofdzakelijk alleen in de weekenden. Tweede Paasdag (1 april) zal het veer eveneens in de vaart zijn. Met ingang van zaterdag 27 april (Koningsdag) gaat het veer dan dagelijks varen. Op alle dagen zijn de vaartijden gelegen tussen 10.00 en 18.00 uur.

Het vaarseizoen eindigt op donderdag 10 oktober, de dag van de Paardenmarkt van Ameide.

Voor meer informatie over (aangepaste) vaartijden, tarieven en bijzondere evenementen waar het pontje bij betrokken is, kan men terecht op de site van het veer. Deze is te vinden onder www.voetveer-ameide-lopik.nl.