Projectontwikkelaar Synchroon: ‘Huizen eerste fase Betonson Arkel zijn eind 2026, begin 2027 klaar’

do 14 mrt 2024, 16:59

Nieuws 482 keer gelezen











ARKEL • Eind 2026, begin 2027 zijn de eerste 59 woningen op het Betonson-terrein in Arkel klaar. Dat is de planning van projectontwikkelaar Synchroon.

Eind 2015. Toenmalig wethouder Teus van Houwelingen van Giessenlanden en de Van Nieuwpoort Groep, eigenaar van de voormalige locatie van Betonson Arkel, ondertekenen een startovereenkomst voor de herontwikkeling van dit al jaren ongebruikte stuk grond.

Maar hoe staat het er inmiddels voor met dit plan, dat de titel ‘De Overtuin’ meekreeg?

Er staat nog geen enkele woning

Het laatste nieuwsbericht op de website van dit bouwproject dateert van 21 oktober 2022. De boodschap: het stedenbouwkundig masterplan om 258 woningen te bouwen is vastgesteld. En op dit moment?

De fabriekshallen zijn gesloopt, maar er staat nog geen enkele woning. ’De projectontwikkelaar is bezig met de voorbereiding van de eerste fase van de woningbouw’, zo laat de gemeente Molenlanden weten.

Vijf ontsluitingen Bazeldijk

Achter de schermen gebeurt er het nodige. “Het is een complex project”, vertelt wethouder Arco Bikker. “De laatste anderhalf jaar is de projectontwikkelaar bijvoorbeeld bezig geweest met onder meer Waterschap Rivierenland over de afwatering.”

Ook speelde lange tijd een discussie over het aantal ontsluitingen waarlangs de bewoners van De Overtuin de Bazeldijk op kunnen rijden. Inmiddels is dit uitgekomen op vijf.

Ongeduld bij wethouder

Enig ongeduld is merkbaar bij de wethouder. “Wij hebben het idee dat de neuzen van de projectontwikkelaar en de eigenaar niet altijd dezelfde kant op staan.”

Veel kan hij er niet aan doen. Het gemeentebestuur staat bij de voortgang grotendeels langs de zijlijn. “De gemeente Giessenlanden heeft destijds geen enkele voorwaarde gesteld wanneer de nieuwbouw klaar moest zijn.”

Hij vervolgt: “Daardoor hebben we bij De Overtuin geen enkel handvat om de projectontwikkelaar en de eigenaar aan te spreken. De spelregels kunnen we niet halverwege het spel aanpassen.”

Inwoners Arkel en Hoogblokland

Ongeduld. Dat gevoel speelt niet alleen bij de Molenlandse wethouder, maar zeker ook bij inwoners van Arkel en Hoogblokland. Casper Grondel, adjunct-directeur projectontwikkeling bij Synchroon, heeft daar het volste begrip voor. “Ik begrijp dat zij vinden dat het veel te lang geduurd heeft.”

Dat de contacten met de eigenaar van de locatie vertraging hebben opgeleverd, herkent hij niet. “Natuurlijk moeten we in dit geval de gang van zaken met meerdere partijen afstemmen. Maar dat heeft er niet voor gezorgd dat het langer duurde.”

Natte winter zorgde voor maanden vertraging

De voorbereidingen om te kunnen gaan bouwen, kosten echter veel tijd. “Neem de voorbelasting. De locatie moest flink worden opgehoogd. Vervolgens start een proces van zetten. Zo is de ondergrond straks stevig genoeg om te kunnen bouwen.”

En er waren tegenslagen: “De sanering nam meer tijd in beslag dan gepland. De natte winter speelde ons daarbij parten. Een groot deel van het terrein kwam onder water te staan. Dat hielp niet mee. Het zorgde voor een vertraging van maanden.”

Laatste kwartaal huizen in verkoop

Het goede nieuws is dat de bouw van de nieuwe huizen in de eerste fase, 59 stuks, steeds dichterbij komt. “We zijn bezig met het uitwerken van het definitieve ontwerp. De planning is dat we dat voor de zomer kunnen presenteren aan de gemeente. Daar wordt ons plan dan behandeld. Als alles goed verloopt, komen de woningen in het laatste kwartaal van dit jaar in de verkoop.”

De bouw zelf zou dan starten in de herfst van 2025. “Dat neemt ook de nodige tijd in beslag. We hopen eind 2026, begin 2027 de nieuwe bewoners de sleutels te kunnen overhandigen.”

Volgende fases

Wat betreft de volgende fases van het nieuwbouwproject: die starten zodra de woningen uit de eerste fase grotendeels verkocht zijn. Grondel: “Dit zullen we dan steeds afstemmen met de gemeente.”