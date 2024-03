Gaaf Slingeland start online petitie om tegen komst windturbines te protesteren

MOLENLANDEN • Met een deze week gestarte online petitie verzamelt Stichting Gaaf Slingeland handtekeningen tegen de komst van windturbines in de directe omgeving.

De stichting is in januari opgezet door bewoners van de Slingelandseweg in Giessenburg en Overslingeland in Noordeloos, als reactie op het zoekgebied voor de plaatsing van windturbines in de buurt van hun woningen.

Gaaf Slingeland pleit in de petitie onder meer voor:

• Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, dat aantoont dat er helemaal geen negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van mens, dier en natuur zullen zijn.

• Heroverweging van het plan om te voldoen aan een zelfopgelegd klimaatdoel en dit met alle geweld te willen halen over de rug van bewoners, bezoekers, dier en natuur.

Inmiddels (dinsdagavond) hebben bijna 600 mensen de online petitie ondertekend.