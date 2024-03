Voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouw Hoornaar

HOORNAAR • Wethouder Arco Bikker doet zijn best om de huizen die komen op de plek van het gemeentehuis in Hoornaar te verkopen aan eigen inwoners van Molenlanden. Natuurlijk moet de gemeente daarbij wel binnen wettelijke kaders handelen, voegde hij daar dinsdagavond aan toe.

Op het adres Groeneweg 33 in Hoornaar werken nu nog ambtenaren. Zij vertrekken zodra hun nieuwe werkplekken in Bleskensgraaf gereed zijn. De gemeente wil op de plek 41 huizen bouwen. De gemeenteraad besprak het plan dinsdag 5 maart tijdens een commissievergadering.

Snel starten

Wat de raadsleden betreft maakt de gemeente haast met de start van de sloop en bouw. Dit om te voorkomen dat de huizen door prijsstijgingen duurder worden. “Het zijn in het plan vooral woningen in het goedkopere segment, daar is behoefte aan”, aldus Bas de Groot (SGP). “Zodra de laatste ambtenaar is verhuisd, mag van ons de sloophamer vallen.”

Ook Pieter van Bruggen (CU) riep het college op om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. “Bij eerdere plannen, bijvoorbeeld in Streefkerk, hebben we gezien dat, als het even duurt, de prijzen zo hoog zijn dat het lastig wordt om nog te kunnen spreken van betaalbaar.”

Geen sociale koophuizen

Het plan bevat geen sociale koopwoningen. “De markt bepaalt mede de prijs”, legde wethouder Arco Bikker aan de raadsleden uit. De sociale koopgrens is vastgesteld op 275.000 euro. Als de huizen 285.000 euro gaan kosten, voldoen ze er niet aan. We voegen huizen toe op een beperkte hoeveelheid vierkante meters, dus een type dat in het betaalbare segment zit. Maar we hebben niet gezegd dat ze maximaal 275.000 euro mogen kosten.”

Beneden-bovenwoningen

Enkele raadsleden, onder wie Anne Marie Mollema (Doe Mee) en Pieter van Bruggen (CU) stelden meer vragen over de keuze voor 16 sociale huurwoningen en geen sociale koopwoningen. Bikker gaf verdere uitleg. “Als je als gemeente wat geld wil verdienen, moet je bedenken dat grond voor een vrije sector woning ongeveer 500 euro per vierkante meter oplevert en voor sociale huur ongeveer 220 euro per vierkante meter. En voor woningcorporatie Kleurrijk Wonen is dit een passende locatie om beneden-bovenwoningen te ontwikkelen.”

Bomen blijven

De bomen die op de plek staan moeten blijven. Mollema is daar blij mee. Het college waarschuwt wel dat voorbelasting van de grond ervoor kan zorgen dat sommige bomen toch dood gaan.

Geen Knarrenhof

Ondanks herhaalde pogingen van een groepje inwoners om op de plek een Knarrenhof voor senioren te realiseren, komt zo’n hofje er niet. Ferry van der Koelen (PM): “Dit zou er een goede locatie voor zijn.” Bikker: “We hebben het gesprek gevoerd met de samenleving. Daaruit is een ander plan gekomen waar ook wel seniorenwoningen in zitten. We willen juist de mix zoeken. Er zijn ook jeugdigen en doorstromers die graag een plek willen op deze locatie.”

Opvang ‘vreemdelingen’

Progressief Molenlanden (PM) vindt dat het oude gemeentehuis voorafgaand aan de sloop gebruikt zou moeten worden voor de opvang van ‘vreemdelingen’. Wethouder Bikker beloofde het idee ‘mee te nemen’.

Statushouders

Maarten Klink CDA dacht ook aan vluchtelingen. “Ik ben blij met het plan, het komt de leefbaarheid ten goede. Maar was deze locatie niet een goede geweest om statushouders op te vangen? Dat kan nu niet meer, er zijn te veel verwachtingen geschapen bij inwoners. Nu zien we ad hoc besluiten. De locaties in Waal en aan de Peursumseweg roepen veel weerstand op.”

De wethouder vertelde dat het college ‘wel degelijk’ heeft bekeken of het pand geschikt is voor de huisvesting van statushouders. “Maar we moeten ook een woonvisie realiseren. We kunnen op deze locatie met een eenvoudige procedure woningen toevoegen.”

Wandel-fietspad

Anne Marie Mollema (Doe Mee) vroeg of het mogelijk is om in de nieuwe wijk een veilige verbinding aan te leggen voor fietsers en wandelaars, tussen de Schans en de wijk Zonnedauw die erachter ligt. Bikker: “Het is niet ondenkbaar dat mensen die er tegenaan wonen daar wat van vinden.” Hij doelde daarmee ook op de vertraging die een bouwplan in Noordeloos opliep. Omwonenden maakten daar bezwaar tegen een vergelijkbaar pad.

Verder zei Bikker: “Ik wil eerst bekijken of de gemeente hier misschien grond heeft verkocht of verpacht. Maar de suggestie is een goede: dat je er met langzaam verkeer langs kunt en niet over de Dorpsweg hoeft.”

Hamerstuk

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 19 maart hoeft het onderwerp niet verder te worden besproken. Het wordt dus een zogenaamd ‘hamerstuk’.

Het aantal huizen

In het plan komen in totaal 41 huizen. Dit zijn:

• 16 huurwoningen

• 5 seniorenwoningen

• 8 appartementen (verdeeld over twee bouwlagen)

• 8 rijwoningen

•2 twee-onder-één-kapwoningen.