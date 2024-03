Gemeente verleent vergunning voor zorggebouw in Arkel, ondanks massaal protest van inwoners

wo 6 mrt 2024, 08:36

ARKEL • De gemeente Molenlanden heeft deze week een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zorggebouw op het perceel tussen de Harpstraat en Plein 983 in Arkel. Daarmee negeert de gemeente de 1278 handtekeningen van een petitie tegen de plannen.

Wethouder Arco Bikker: “We realiseren ons dat veel inwoners van Arkel liever een andere invulling van dit perceel hadden gezien. Voordat de kerk het perceel aan de ontwikkelaar verkocht, heeft de gemeente dan ook diverse gesprekken over aankoop van de grond gevoerd. Bijvoorbeeld om op deze plek een Cruijff Court te kunnen realiseren. Helaas is het niet gelukt om met elkaar tot overeenstemming te komen.”

Hij vervolgt: “De aanvraag voor het realiseren van een zorggebouw past binnen het bestemmingsplan en daarom hebben we als college besloten om de omgevingsvergunning te verlenen.”

Zeer verbaasd

“Dit verbaast mij zeer, omdat tot op de dag van vandaag geen enkele informatie is vrijgegeven of inzicht is gegeven in de berekeningen rondom de stukstofdepositie”, reageert een inwoner van Arkel, die begin deze week een brief stuurde naar de gemeenteraad, waarin hij vraagt om de bouwplannen niet door te laten gaan. De afzender van de brief is door de gemeente anoniem gemaakt, vanwege de privacy.

Bewuste strategie

“In alle eerlijkheid, lijkt dit op een bewuste strategie van het college, om te voorkomen dat wij geen sterke juridische fundering kunnen opbouwen om de vergunning tegen te houden”, vervolgt de anonieme briefschrijver.

“Tijdens het welbekende protest van de Arkelse inwoners, heeft de gemeente Molenlanden een sentiment gecreëerd dat niemand binnen de gemeente blij is met de bouwplannen, maar dat men zich juridisch in een lastig pakket bevindt, omdat het binnen het bestemmingsplan past. Er zijn veel handvatten gegeven om de bouw tegen te houden, maar het college lijkt hier bewust geen gebruik van te willen maken.”

Stikstofregelgeving

De briefschrijver verwijst naar de stikstofregelgeving, die volgens hem niet goed onderbouwd lijkt te zijn in het bouwplan. Ook kraakt hij de route voor bouwverkeer en de route voor toekomstige bewoners en gebruikers.

De gemeente Molenlanden meldt echter dat de uitgevoerde onderzoeken, zoals bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, stikstofonderzoek, compleet zijn en getoetst door de gemeente.

Het grasveld nabij Plein 983 heeft een belangrijke sociale functie in het dorp. Er worden evenementen gehouden en kinderen spelen daar. Arco Bikker: “Als gemeente willen we graag meedenken hoe en waar we de evenementen die plaatsvinden op dit perceel in de toekomst een plek geven.”