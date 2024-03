Heerlijke maaltijden na kookworkshops in Noordeloos

45 minuten geleden

Nieuws 177 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • In het Noorderhuis in Noordeloos werden op woensdag 28 februari voor het eerst kookworkshops gehouden.

In de ochtend waren de kinderen van groep 7 en 8 van de School met de Bijbel aan de beurt om een heerlijk buffet te maken. Diverse soorten gehaktballetje, een salade, mini pizza’s, gevuld eitjes en tomatensoep werden eerst gemaakt en vervolgens gezamenlijk heerlijk opgegeten.

In de avond was het de beurt aan de volwassene en werd er een heus viergangen-menu op tafel getoverd door de mensen. Ook dit werd met een gezamenlijke maaltijd in een gezellige sfeer door de leerling-koks opgegeten.

Al met al een super geslaagde workshop die zeker een vervolg gaat krijgen na de zomervakantie.