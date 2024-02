Pontje tussen Ameide en Lopik gered dankzij vele bijzondere sollicitanten

AMEIDE • Voetveer De Overkant tussen Ameide en Lopik kan blijven varen. Er dreigde een schipperstekort, maar na een oproep in de media kwam de hulp ineens uit alle hoeken, vertelt voorzitter Margriet van Delft. “Hier gaan we wel een wijntje op drinken”, vertelt zij in een artikel van RTV Utrecht.

Margriet kan het zelf ook nog niet helemaal geloven. Nog maar een maand geleden stond de bekende veerpont over de Lek er heel anders voor. Er waren zoveel vaste schippers afgehaakt, dat maar de vraag was of hij ‘in de vaart’ kon dit zomerseizoen. Tot een oproep daar verandering in bracht.

De pont, die al dertig jaar tussen Ameide en Lopik heen en weer pendelt, is een geliefde oversteekplek voor zomergasten. Elk jaar varen er zo’n 30.000 mensen mee, vooral wandelaars en fietsers. Doordat een brug op die plek en ook in de nabije omgeving ontbreekt, maken volgens Margriet ook veel lokale reizigers gebruik van de voetveer. Na het nieuws dat ‘het pontje’ misschien weleens aan de vooravond van zijn ondergang stond, kwamen de sollicitaties uit de meest uiteenlopende hoeken.

Genoeg kandidaten

Een Statenlid van de Provincie Utrecht, bijvoorbeeld, begint voorzitter Margriet. “Die vroeg: goh, laat maar weten als ik moet komen helpen met varen. Nou, dat is me toch plezierig.” Ook kwamen er schippers-berichten binnen uit Zaandam en de Noordoostpolder.

“Een mevrouw mailde dat ze wel een paar mensen uit Urk kende die hun boot hadden weggedaan maar nog wel wilden blijven varen. Uit Urk elke dag naar Lopik was een beetje te ver, dachten we, maar het is de gedachte die telde.”

Lang verhaal kort: er zijn genoeg kandidaten om de open plekken van dit zomerseizoen te vullen. “Fantastisch”, aldus Margriet. “Je wil niet weten hoe belangrijk zo’n pont is voor de mensen die hier wonen. Het is een traditie waar men niet meer zonder kan. Dan is het erg prettig dat het nu weer gewoon verder kan gaan.”

Voetveer De Overkant gaat vanaf 29 maart (met Pasen) weer in de vaart. Eerst alleen de weekenden, maar vanaf Koningsdag tot begin april alle dagen van de week.