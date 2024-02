Twaalf arresleeën toeren door Alblasserdam en Kinderdijk

di 13 feb 2024, 16:48

ALBLASSERDAM/KINDERDIJK • Twaalf deelnemers waren er afgelopen zaterdag bij de jaarlijkse arresleerit van Arresleeclub Glijen en Rijen. De tocht voerde ditmaal door Kinderdijk en Alblasserdam.

Er werd gestopt bij de Oude Toren in de Kerkstraat in Alblasserdam en op het Scheldeplein, in de wijk Kinderdijk in Alblasserdam.

Arresleeën worden normaal op het ijs gebruikt, maar bij gebrek aan koude winters werden wieltjes onder de arresleeën bevestigd, waarmee over de weg gereden kon worden.