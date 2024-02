Randweg om Nieuwland moet verkeersoverlast oplossen: ‘Het wordt alleen nog maar drukker’

vr 9 feb 2024, 12:41

NIEUWLAND/LEERDAM • Een randweg om Nieuwland moet zorgen voor een betere verkeersstroom tussen Leerdam en de A27. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van donderdagavond. “Het wordt alleen nog maar drukker.”

De woningen die de afgelopen jaren zijn gebouwd in de wijk Broekgraaf in Leerdam én de woningen die daar nog bij gaan komen in Brookgraaf-Noord gaan namelijk voor nog meer verkeersbewegingen zorgen.

“Daarom denken we dat het verstandig is dat dit opgelost wordt in de vorm van een randweg om Nieuwland”, aldus CDA-raadslid Marcel Verweij. “We hoeven het vanavond nog niet te hebben over of die links- of rechtsom moet lopen, maar het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren.”

Randweg dé oplossing?

Fractievoorzitter Jaap Breur van D66 erkende dat laatste, maar vond dat er iets te stellig werd gesproken over de randweg als oplossing van het probleem. “Want wat nou als blijkt dat dit niet mogelijk is? We willen niet bij voorbaat al andere opties uitsluiten.”

Volgens Verweij is de randweg wel degelijk dé oplossing: “Er wordt momenteel gewerkt aan een dorpsvisie in Nieuwland en onderdeel daarvan is een onderzoek naar de oplossing voor de verkeersstroom. De resultaten daarvan zijn nog niet gepresenteerd, maar we hebben vragen gesteld aan de verantwoordelijke ambtenaren omtrent dit onderwerp en die geven aan dat het onderzoek gaat opleveren dat de randweg een oplossing is.

Ook de verantwoordelijke wethouder, Teus Meijdam, adviseerde de raad om in te stemmen met de plannen voor een randweg. Een overtuigende meerderheid ging hier dan ook in mee.