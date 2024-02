Feestelijke heropening van Bibliotheek Arkel op vrijdag 9 februari

ARKEL • De bibliotheek in Arkel is vernieuwd en viert dat met een feestelijke opening op vrijdag 9 februari van 15:00 tot 16:30 uur.

De plaatselijke bibliotheek is twee keer zo groot geworden, met meer faciliteiten én een eigen ingang. Alle inwoners van Arkel en omgeving zijn van harte welkom op 9 februari om samen de bieb te openen.

Bibliotheek Arkel zit in Brede School Lingewaard aan de Harpstraat 13 in Arkel. Met de vernieuwde bibliotheek is de wens van de gemeente, de Dorpskamer en de inwoners vervuld. Ze wilden graag weer een complete bibliotheek in Arkel hebben. Daarnaast wilde de schoolbieb een bredere collectie, waarbij kinderen makkelijker boeken mee naar huis konden nemen. Dat is nu ook mogelijk.

De inloop is van 14:45 tot 15:00 uur. Daarna zijn er welkomstwoorden van Ankie Kesseler van de bibliotheek en Marja Kristalijn van de Dorpskamer. Van 15:20 tot 15.30 uur is de officiële opening door de leerlingenraad en wethouder Maarten van Helden, gevolgd door een drankje en de mogelijkheid om de bibliotheek te bekijken.

Naast de nieuwe collectie zijn er publiekspc’s, print- en kopieerfaciliteiten. Bovendien kan iedereen nu elke vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur terecht voor hulp bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Dat is gratis hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld huurtoeslag, rijbewijs, paspoort of het betalen van een boete.