Bordspelvereniging De Spelbrekers houdt eerste spelavond in Noordeloos; ‘Ideale kans om nieuwe spellen te leren kennen’

za 27 jan 2024, 07:53

NOORDELOOS • Bordspelvereniging De Spelbrekers houdt vrijdag 9 februari de eerste spelavond in het Noorderhuis te Noordeloos.

Liefhebbers van spellen zijn vanaf 20.00 uur welkom om spellen te komen spelen. De spelavonden komen voortaan elke tweede vrijdag van de maand op de agenda.

Initiatiefnemers zijn Lynne en Jelle van Daalen. De inwoners van Noordeloos zijn zelf ook grote liefhebbers van bordspellen. “We lopen al veel langer rond met het idee om spelavonden in onze streek te gaan houden”, vertelt Lynne. “In november hebben we de knoop doorgehakt en bordspelvereniging De Spelbrekers opgezet.”

Aanmelden en lid worden is niet nodig

De zoektocht naar een locatie leidde naar het plaatselijke dorpshuis, het Noorderhuis. De opzet van de avonden is simpel: “Je neemt je eigen favoriete spellen mee, zoekt een tafeltje en bezoekers die hetzelfde spel willen spelen. Het is allemaal lekker vrij. Je kunt gewoon je gang gaan. Aanmelden is niet nodig en je hoeft nergens lid van te worden.”

De toegang is gratis. “Wel zetten we een giftenpot neer om met de bijdragen de onkosten te dekken. Het is in Noordeloos, maar de hele streek is van harte welkom.”

‘Ideaal voor een leuke avond’

Gezelligheid, daar draait het wat betreft Lynne en Jelle om. “Bordspellen zijn ideaal om een leuke avond met elkaar te hebben, creatief bezig te zijn en lekker te lachen. En onze spelavonden geven ook de kans om nieuwe spellen én streekgenoten te leren kennen.”