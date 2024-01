Actie ‘Geef warmte door’ in Noordeloos heeft nog geld over om te helpen

di 16 jan 2024, 11:10

Nieuws 170 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • De actie ‘Geef warmte door’, die vorig jaar gehouden werd door de Ontmoetingskerk te Noordeloos, heeft nog geld over om mensen te helpen voor wie de energierekening te hoog is.

Er werd vorig jaar geld ingezameld voor huishoudens, die de eindafrekening van de energierekening niet konden betalen. Dat gold vooral voor mensen met een lager inkomen. Deze mensen wonen vaak ook in oudere huizen wonen, die slecht geïsoleerd zijn. De kosten voor gas en elektriciteit zijn voor hen juist hoger. En dat kan hen in de problemen brengen.

Vorig jaar waren er mensen die een beroep deden op het ingezamelde geld. Maar er is nog geld over om meer mensen te helpen. Mensen voor wie de energiekosten te hoog zijn, of mensen die iemand kennen waar dat het geval is, kunnen een beroep doen op de diaconie van de Ontmoetingskerk. Men kant contact opnemen door te mailen naar diaconie@ontmoetingskerk.nl.