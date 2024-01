Van Hoorne Entertainment start het jaar met een nieuwe naam

MOLENAARSGRAAF • Met een prachtig 2023 achter de rug en nog veel meer ambities voor de komende jaren, vond Van Hoorne Entertainment, specialist op het gebied van familie-entertainment, het tijd voor een nieuwe naam. Daarom zullen zij vanaf nu verder gaan onder de naam Van Hoorne Studios.

Onder deze nieuwe naam hoopt het bedrijf haar missie nog verder te mogen verwezenlijken door families en kinderen te laten stappen in een droomwereld waar ze hun idolen kunnen ontmoeten.

Van Hoorne Studios, opgericht in 2003, produceert elk jaar verschillende theatervoorstellingen voor de hele familie. Van hun bekroonde sprookjesvoorstellingen tot voorstellingen voor hun merken Fien & Teun en voor populaire merken als Peppa Pig, Brandweerman Sam en Woezel & Pip.

Daarnaast is het bedrijf eigenaar van themapark Avonturenboerderij Molenwaard en van Familie Resort Molenwaard, waar families zich kunnen laten onderdompelen in de wereld van hun idolen.

Het afgelopen jaar was voor het bedrijf een bijzonder jaar. Zo vierden ze hun 20-jarig jubileum, begonnen ze met het exploiteren van theatervoorstellingen in Duitsland en namen zij het bedrijf Dromenjager en daarmee het merk Woezel & Pip over. Dit maakt niet dat het bedrijf klaar is met ontwikkelen, zo heeft het bedrijf nog vele ambities om kinderen en families gelukkiger te maken en daarom trappen zij 2024 nu af met een nieuwe naam.

Van Hoorne Entertainment en Dromenjager zullen vanaf nu verder gaan onder de naam Van Hoorne Studios. Een naam die volgens het bedrijf perfect aansluit bij hun activiteiten en gaat helpen bij het verwezenlijken van nog meer dromen.